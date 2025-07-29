Над столицей Беларуси сбит беспилотник: он был начинен тротилом и металлическими шариками

Над Минском ночью был сбит беспилотник. начинённый взрывчаткой. Иллюстративное фото

Беспилотник, сбитый в небе над Минске в ночь на 29 июля, был начинен тротилом и металлическими шариками. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет Беларуси, передает издание Meduza.

Отмечается, что СК Беларуси расследует уголовное дело по факту падения беспилотника в Минске.

По данным следствия, дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего он без детонации упал на улице Матусевича.

«Обломки повредили припаркованные автомобили, среди местных жителей никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли фрагменты корпуса и крыльев беспилотника, двигатель, приборы навигации и боевую часть, которая, как заявили в СК, была снабжена тротилом и «большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

О том, какой стране принадлежал беспилотник, в заявлении СК Беларуси не упоминается.