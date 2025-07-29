Российские войска закрепились возле Владимировки в Донецкой области

Опорный пункт возле Владимировки.

Российские войска закрепились к востоку от села Владимировка, входящего в Шаховскую сельскую громаду Покровского района Донецкой области. Об этом свидетельствует фото, обнародованное военным телеграм-каналом «Скадовський Захисник».



На снимке зафиксирован захваченный украинский опорный пункт. Геолокационные признаки указывают на то, что позиция расположена неподалеку от лесополосы с видом в сторону Владимировки. Это свидетельствует о недавнем продвижении российских войск на этом участке фронта.



Судя по фото, в районе Владимировки оборону держат подразделения 117-й и 157-й отдельных механизированных бригад, а также 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.



Ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение ВС РФ вблизи села Полтавка (Ильиновская громада), что в Краматорском районе — менее чем в 11 км к северо-востоку от Владимировки.

По сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, на Покровском направлении за сутки зафиксировано 29 атак в районах 15 населенных пунктов, включая Владимировку. Бои продолжаются в трех точках.