Авиация ВСУ нанесла удар JDAM-ER по позициям операторов дронов РФ

Момент удара ВСУ по позициям операторов дронов РФ в районе Тёткино, Курская область.

Истребитель Воздушных сил Украины нанёс авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в районе села Тёткино Курской области, применив высокоточную авиабомбу GBU-62 JDAM-ER. Об этом сообщается в блоге пилотов ВВС Украины «Соняшник».



«Забили стадо россиян с пультами за один заход и пошли танцевать гопачок», — говорится в описании к опубликованному видео.



В целом, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника, а также два пункта управления. Потери российских войск за сутки составили 1050 человек.



Напомним, украинский истребитель МиГ-29 сбросил бомбу GBU-62 JDAM-ER на элеватор в посёлке Тёткино, где находились российские штурмовики.