В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов

Энергетики запитали все трансформаторные подстанции в оккупированном Донецке, которые были обесточены после ночной массированной атаки беспилотников. Об этом сегодня сообщил «глава» городского округа Алексей Кулемзин, передает ДАН.

«В городе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны», — сообщил Кулемзин.

Напомним, в ночь на 29 июля была осуществлена массированная атака БПЛА на Донецк и Макеевку. В Донецке в результате ночной атаки повреждены бизнес-центр «Пушкинский» и два многоквартирных дома. В Макеевке также частично пропало электричество. О пострадавших не сообщалось.