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Предположительно, под российский удар попал полигон в Чернигове — Цаплиенко

29 июля 2025, 22:50

Предположительно, под российский удар попал полигон в Чернигове — Цаплиенко

Журналисты сообщают о российском ударе по полигону в Чернигове. Иллюстративное фото Журналисты сообщают о российском ударе по полигону в Чернигове. Иллюстративное фото

Жители Чернигова и области услышали мощный взрыв после объявления воздушной тревоги. Вероятно, российские оккупанты ударили по военному полигону. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

«Удар корректирует аэроразведка, может быть повторный удар», — написал он.

Военный корреспондент Богдан Мирошников пишет о прилете баллистической ракеты. История «повторяется снова и снова», акцентировал он внимание.

Мониторинговые паблики также сообщают о вероятном ударе по военному полигону в Чернигове. Однако информация требует подтверждения.

По сведениям российских военных пабликов, ракетный удар якобы поразил объекты 242-го общевойскового полигона Минобороны Украины в районе поселка Гончаровское.

В Черниговской ОВА и Генштабе ВСУ на момент публикации новости не комментировали данные о возможной атаке на полигон.

Напомним, в ночь на 29 июля россияне атаковали колонию в Запорожье, убив минимум 16 человек. Также два человека погибли из-за прилета ракеты по больнице в Каменском Днепропетровской области.

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