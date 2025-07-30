В Дружковке ночью беспилотник ударил по частному дому

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В среду, 30 июля, около 03:17 FPV-дрон атаковал частный дом по улице Богдана Кулакова (бывшая Первомайская) в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил телеграм-канал «Дружковка Info».

Отмечается, что в результате попадания была повреждена крыша. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано пять российских обстрелов территории Дружковской громады: один — в поселке Алексеево-Дружковка; четыре — по городу Дружковка.