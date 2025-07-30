Дрон-камикадзе атаковал Славянск: есть разрушения в частном секторе

Российский беспилотник ночью ударил по Славянску: есть разрушения в жилом секторе. Фото: ГВА

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сегодня утром сообщил о ночной атаке на город.

По его словам, российский дрон «Герань-2» ударил по району улицы Науки. Повреждены частные дома и автомобили.

«К счастью, без пострадавших», — отметил Лях.

Ранее сообщалось, что в среду, 30 июля, около 03:17 FPV-дрон атаковал частный дом по улице Богдана Кулакова (бывшая Первомайская) в городе Дружковка Донецкой области. В результате попадания была повреждена крыша. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.