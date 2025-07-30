Один человек погиб, шестеро ранены в Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов армии РФ

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

Российская армия за минувшие сутки 38 раз обстреляла Донетчину: один погибший, шестеро раненых. Об этом по состоянию на утро 30 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район: в Покровске разрушен частный дом, в Родинском повреждена многоэтажка. В Торецком Шаховской громады пострадали 3 дома. В Доброполье повреждены 2 частных дома, в Белицком ранена женщина, разрушены 3 двухэтажных здания.

Краматорский район: в Славянске повреждены админздание, жилой дом и 5 автобусов. В Константиновке погиб человек, еще 4 получили ранения. Разрушены 8 многоэтажек, 6 частных домов и автомобиль.

Бахмутский район: в Северске повреждено 4 дома, в Резниковке есть раненый.

«С линии фронта эвакуированы 626 человек, в том числе 55 детей», — сообщил Вадим Филашкин.