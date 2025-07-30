В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе

В ночь на среду, 30 июля, во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных жителей, примерно после двух часов ночи звуки разрывов были слышны практически во всех районах города. Взрывы также доносились до оккупированного Приморска, сообщает Telegram-канал «БердянсЬк Сьогодні».

Источник: t.me/brdVP



Примечательно, что в это время вражеские ресурсы не объявляли воздушную тревогу. Оккупационные власти пока никак не комментируют произошедшее.



Очевидцы утверждают, что эпицентр взрывов пришелся на Бердянскую косу. По предварительной информации, зафиксировано точное попадание.



Оккупационные силы частично перекрыли движение на косе. Как сообщается, целью атаки стала база отдыха «Моряк», где, по данным источников, размещались российские военные.



Доступ к объекту сейчас полностью заблокирован, поэтому определить масштаб разрушений сложно. Однако, судя по молчанию оккупационной администрации и повышенной активности военных в городе, последствия, вероятно, существенные.



До оккупации пансионат «Моряк» использовался как гражданский объект — место отдыха. С началом полномасштабного вторжения он был переоборудован в военную базу, где в настоящее время находится госпиталь российских войск.

Напомним, оккупированные Макеевка и Донецк были атакованы беспилотниками в ночь на 29 июля.