ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму

Разведка нашла файлы похищенных РФ детей в базе оккупационной администрации Крыма. Иллюстрация: ИИ

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщили в ГУР МО.

Похищенный РФ ребёнок из Херсонщины. Документ из базы оккупационной администрации Крыма, найденный ГУР.

В рамках масштабной кибероперации украинские киберспециалисты получили доступ к серверам так называемого «правительства Крыма». На этих ресурсах хранились документы, подтверждающие насильственное перемещение детей из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Разведка нашла файлы похищенных РФ детей в базе оккупационной администрации Крыма.

Разведка получила доступ к тысячам файлов: спискам вывезенных детей, характеристикам на похищенных, данным о лишённых опеки, незаконным решениям о назначении опекунов из числа граждан РФ, а также адресам новых мест проживания.

Разведка нашла файлы похищенных РФ детей в базе оккупационной администрации Крыма.

«Эти данные — бесценное доказательство одного из крупнейших военных преступлений России. Файлы уже переданы правоохранителям, они станут частью уголовных дел и помогут вернуть детей домой и привлечь виновных к ответственности», — заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.