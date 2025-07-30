Жилая застройка в Краматорске была атакована беспилотником

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Сегодня днем город Краматорск Донецкой области подвергся повторному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

«Краматорск в 13:20 подвергся повторному обстрелу: частный сектор», — написал Гончаренко в телеграм-канале ГВА.

По предварительной информации, агрессор применил ударный БПЛА.

Последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что утром 30 июля Добропольская громада Донецкой области подверглась российскому обстрелу. В период с 04:30 до 05:00 взрывы прогремели в городах Доброполье и Белицком.