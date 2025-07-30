Россия атаковала здание Сумской ОВА: есть пострадавшие

Днем, 30 июля, российские войска нанесли удар по зданию Сумской областной военной администрации, сообщили местные власти в Facebook.

Атака произошла в самом центре города. В результате удара пострадала 75-летняя женщина — ее с осколочным ранением доставили в больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, на месте работают экстренные службы.



Как уточняется, это уже не первая атака на Сумскую ОВА за последние дни. В пятницу и субботу здание администрации уже подвергалось дроновым ударам. Сегодняшняя атака — еще одна попытка уничтожения инфраструктуры.



Россия систематически наносит удары по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь посеять страх среди мирного населения и дестабилизировать обстановку в регионе, говорится в сообщении Сумской ОВА.



Повторные удары по зданию администрации свидетельствуют о вероятности дальнейших атак. Власти призывают граждан быть осторожными и во время воздушных тревог избегать нахождения рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.



«Несмотря на продолжающиеся обстрелы, команда Сумской ОВА продолжает работу. Все необходимые решения принимаются оперативно и без задержек», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля Сумы атаковали «шахеды»: в городе прогремели взрывы.