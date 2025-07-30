С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ

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Выплаты по инвалидности на оккупированных территориях Украины будут начислять только по российским документам с 2026 года. Жителям регионов необходимо пройти медосвидетельствование до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ, передает оккупационное издание ДАН.

«С 1 января 2026 года выплаты будут начисляться только в соответствии с законодательством РФ на основании сведений об инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Данные об освидетельствовании будут переданы в Соцфонд автоматически», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на данный момент пенсии и пособия по инвалидности могут выплачиваться на основании документов, выданных уполномоченными органами «ДНР», «ЛНР», на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Украины.

«Однако с 2026 года выплаты продолжатся только на основании российских документов, поэтому до конца 2025 года жителям нужно пройти медосвидетельствование», — говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ). Она назначается инвалидам (взрослым и детям), ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиации, Героям России и СССР, членам семей умерших и погибших Героев, ️полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы, Героям Труда и некоторым другим категориям. Если один и тот же гражданин относится к нескольким категориям, он может выбрать ту выплату, размер которой больше.

По информации издания, для прохождения процедуры следует обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, а затем всю информацию передадут в СФР в рамках межведомственного взаимодействия.