Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ

30 июля 2025, 15:38

С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

Выплаты по инвалидности на оккупированных территориях Украины будут начислять только по российским документам с 2026 года. Жителям регионов необходимо пройти медосвидетельствование до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ, передает оккупационное издание ДАН.

«С 1 января 2026 года выплаты будут начисляться только в соответствии с законодательством РФ на основании сведений об инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Данные об освидетельствовании будут переданы в Соцфонд автоматически», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на данный момент пенсии и пособия по инвалидности могут выплачиваться на основании документов, выданных уполномоченными органами «ДНР», «ЛНР», на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. 

«Однако с 2026 года выплаты продолжатся только на основании российских документов, поэтому до конца 2025 года жителям нужно пройти медосвидетельствование», — говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ). Она назначается инвалидам (взрослым и детям), ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиации, Героям России и СССР, членам семей умерших и погибших Героев, ️полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы, Героям Труда и некоторым другим категориям. Если один и тот же гражданин относится к нескольким категориям, он может выбрать ту выплату, размер которой больше.

По информации издания, для прохождения процедуры следует обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, а затем всю информацию передадут в СФР в рамках межведомственного взаимодействия.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Украина Инвалиды Выплаты Паспорт РФ Оккупированные территории
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
16:02
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
10:29
«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод
20:14
В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов
16:36
В оккупированном Мариуполе подсчитали бездомных собак
15:46
На оккупированной Донетчине возникли перебои в мобильной связи из-за атаки беспилотников
14:36
В Донецке — сильное задымление: горят гаражи
12:20
Налет дронов на Донецк: поврежден бизнес-центр Ахметова
12:04
В Горловке не хватает гробов, тела хоронят в мешках
00:02
Донецк и Макеевку атаковал рой дронов — города частично без света
19:00
Как устроена Еленовская колония изнутри — история бывшего узника
16:18
Россия вывозит украинских детей на пропаганду под видом «подарков»
14:32
В оккупированном Донецке обнаружили спекулянтов, которые дорого продают дефицитную воду
14:14
Появились подробности о сильных пожарах в оккупированном Мариуполе
все новости
18:25
На фронте погиб российский полковник Михаил Лебедев
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
17:24
В Украине утвердили порядок выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев
16:48
Россия массово применяет химическое оружие на Восточном фронте
16:27
РФ ударила по Константиновке: ранены гражданские, повреждены жилые дома
16:17
СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ
16:02
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн
15:38
Мужчина погиб в Николаеве, убегая от ТЦК — ГБР
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
15:12
Россия атаковала здание Сумской ОВА: есть пострадавшие
14:59
Жилая застройка в Краматорске была атакована беспилотником
14:21
Есть «высокие шансы», что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время — премьер Польши Туск
13:35
В Одесской области мужчина в платье пытался сбежать за границу
13:22
Россияне обстреляли Белицкое и Доброполье в Донецкой области: ранен человек, повреждены здания
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
12:23
В сети появилось видео, как вертолёт Ми-8 сбил дрон «Герань-2»
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:57
Один человек погиб, шестеро ранены в Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов армии РФ
все новости
ВИДЕО
Россия массово применяет химическое оружие на Восточном фронте Россия массово применяет химическое оружие на Восточном фронте
30 июля, 16:48
СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ
30 июля, 16:17
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн
30 июля, 16:02
Мужчина погиб в Николаеве, убегая от ТЦК — ГБР Мужчина погиб в Николаеве, убегая от ТЦК — ГБР
30 июля, 15:38
Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу в женском образе. В Одесской области мужчина в платье пытался сбежать за границу
30 июля, 13:35
Последствия российского обстрела Добропольской громады Покровского района Донецкой области 30 июля. Фото: Доброполье Info Россияне обстреляли Белицкое и Доброполье в Донецкой области: ранен человек, повреждены здания
30 июля, 13:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор