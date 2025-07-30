Мужчина погиб в Николаеве, убегая от ТЦК — ГБР

Государственное бюро расследований проводит проверку обстоятельств гибели мужчины в Николаеве, который во время попытки скрыться от представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прыгнул с моста.



По предварительной информации, инцидент произошел утром, 30 июля, около 10:00 в одном из промышленных районов города. Совместный наряд — участковый полицейский и трое сотрудников Корабельного и Заводского ТЦК и СП — остановили мужчину для проверки документов. Однако он внезапно побежал в сторону пешеходного моста, пересекающего автодорогу, и спрыгнул с него. В результате падения мужчина погиб.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, устанавливается личность погибшего. Также опрашиваются участники инцидента — сотрудник полиции и представители ТЦК и СП — и возможные свидетели. Следствие проверяет информацию о возможной принадлежности погибшего к одной из воинских частей.

Досудебное расследование ведется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — «превышение власти или служебных полномочий военным должностным лицом». Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.