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РФ ударила по Константиновке: ранены гражданские, повреждены жилые дома

30 июля 2025, 16:27

РФ ударила по Константиновке: ранены гражданские, повреждены жилые дома

Российские оккупанты 30 июля атаковали Константиновку с помощью ствольной артиллерии. Под удар попал жилой сектор города. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Оба получили ранения по месту жительства. В настоящее время пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Кроме того, по словам Горбунова, в результате обстрела повреждения получили фасады частного и многоквартирного жилых домов.

Ранее мы писали, что город Краматорск Донецкой области подвергся повторному обстрелу со стороны российских оккупационных войск.

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