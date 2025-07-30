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СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ

30 июля 2025, 16:17

СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ

СБУ разоблачила двух «кротов» в ВСУ

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила двух агентов российской военной разведки (ГРУ) в рядах Сил обороны Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Первым оказался майор — летчик-инструктор одной из авиационных бригад Вооруженных Сил Украины. Подразделение, где проходил службу задержанный, занимается уничтожением вражеских ракет и дронов, а также наносит удары по наземным целям, поддерживая украинскую армию с воздуха.

Согласно результатам следствия, агент выполнял сразу несколько задач в интересах противника. В частности, он передавал информацию, необходимую для планирования комбинированных ракетно-дроновых атак РФ по украинским аэродромам и позициям Воздушных сил. Приоритетом для врага были места дислокации самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Шпион собирал координаты размещения техники, графики вылетов и очередность их выполнения. Более того, он подготовил для российских спецслужб аналитическую справку с предложенной тактикой обхода украинской ПВО.

Кроме того, майор передавал данные о личном составе украинских пилотов, бортовые номера самолетов, их вооружение и особенности боевых вылетов. Для маскировки связи с куратором он использовал анонимную электронную почту и зашифрованные чаты в мессенджерах.

Вторым разоблаченным агентом оказался 26-летний мобилизованный украинский военнослужащий, завербованный через Telegram-канал. По данным следствия, мужчина согласился на сотрудничество с врагом из-за долгов, накопленных в результате азартных игр.

Он корректировал огонь вражеской авиации и артиллерии по позициям своего подразделения на линии фронта в районе Великого Бурлука на Харьковщине. Перед началом обстрелов агент покидал опасную зону под вымышленными предлогами. Также он передавал российской стороне данные о расположении других подразделений Сил обороны, рассчитывая, что эти сведения помогут врагу прорваться вглубь украинской территории.

СБУ задержала его «на горячем» — во время фиксации координат украинских позиций на передовой. При обыске у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с противником.

Задержание агента ГРУ. ФОТО Службы безопасности Украины

Удалось установить и личность куратора этого агента — им оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ РФ Алексей Леонидович Супруненко (дата рождения: 20.08.1978), ранее работавший в украинских правоохранительных органах, но перешедший на сторону России.

СБУ уже провела мероприятия по усилению защиты позиций и маршрутов перемещения войск в этом районе. Обоим фигурантам предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Они находятся под стражей без права внесения залога. Каждому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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