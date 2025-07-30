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Россия массово применяет химическое оружие на Восточном фронте

30 июля 2025, 16:48

Россия массово применяет химическое оружие на Восточном фронте

Служба безопасности Украины сообщает о массовом применении Россией запрещенного химического оружия на Восточном фронте. По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения задокументировано более 10 тысяч случаев химических атак против Сил обороны Украины на разных направлениях.

Наиболее активно российские войска используют химоружие именно на восточном направлении, где идут ожесточенные бои. Также зафиксированы случаи применения отравляющих веществ в ходе обстрелов Никопольского района Днепропетровской области.

СБУ отмечает, что оккупанты применяют аэрозольные гранаты «К-51», «РГР» и «РГ-Во», снаряженные токсичными веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Кроме того, задокументированы случаи использования ампул с хлорпикрином.

Особую угрозу представляют атаки с использованием FPV-дронов: российские войска сбрасывают химические заряды непосредственно на позиции украинских защитников. После попадания в цель отравляющие вещества поражают слизистые оболочки — в первую очередь глаза и органы дыхания, вынуждая бойцов покидать укрытия под прицельный огонь врага.

Применение такого оружия нарушает положения международной Конвенции о запрете химического оружия от 13 января 1993 года. Для документирования этих военных преступлений и привлечения России к ответственности, СБУ сотрудничает с международными организациями.

Часть вещественных доказательств уже передана в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) через Министерство иностранных дел Украины. В частности, речь идет о проведении необходимых лабораторных исследований и информировании международного сообщества, говорится на сайте ведомства.

Напомним, Россия массово применяет химическое оружие на Северском направлении — бригада «Рубеж».

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