В Украине утвердили порядок выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев

Кабинет министров в среду, 30 июля, принял решение в исполнение закона о назначении единовременной денежной помощи семьям погибших добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.



Выплаты производятся в период:



с 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнения территории гибели;



с 26.03.2022 — если военнослужащий погиб на территории боевых действий (в соответствии с официальным перечнем).



Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата проводится поэтапно:



- 1/5 - сразу;



- 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев.



Как получить средства:



Заявление на выплату можно подать по обычной почте или электронной почте. Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах — действует электронное взаимодействие систем.



В свою очередь Минветеранов проверяет данные, запрашивает информацию о предыдущих выплатах, может заслушать заявителей и принимает решение в течение 1 месяца.



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