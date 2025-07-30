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В Украине утвердили порядок выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев

30 июля 2025, 17:24

В Украине утвердили порядок выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев

Кабинет министров в среду, 30 июля, принял решение в исполнение закона о назначении единовременной денежной помощи семьям погибших добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.

Выплаты производятся в период:

с 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнения территории гибели;

с 26.03.2022 — если военнослужащий погиб на территории боевых действий (в соответствии с официальным перечнем).

Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата проводится поэтапно:

- 1/5 - сразу;

- 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев.

Как получить средства:

Заявление на выплату можно подать по обычной почте или электронной почте. Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах — действует электронное взаимодействие систем.

В свою очередь Минветеранов проверяет данные, запрашивает информацию о предыдущих выплатах, может заслушать заявителей и принимает решение в течение 1 месяца.

Ранее мы писали, что жители дома по адресу улица Коммерческая, 3 в Краматорске уже могут обращаться за компенсациями в рамках государственной программы «єВідновлення».

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