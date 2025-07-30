В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода

В Бердянске перестала работать централизованная система подачи кислорода. Иллюстрация: ИИ

В городской больнице временно оккупированного Бердянска перестала работать централизованная система подачи кислорода, установленная ещё в конце 2021 года. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, неизвестно, куда исчезло оборудование: его либо вывезли в Россию, либо на месте нет специалистов, способных его обслуживать. Квалификация медицинских работников, которых завозит РФ, ранее уже вызывала серьёзные вопросы, подчёркивают в движении.



В результате тяжёлые пациенты вынуждены получать кислород через старые баллоны, которые быстро заканчиваются и нуждаются в постоянной замене.

Ранее сообщалось, что россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах.