Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу

На оккупированной территории Луганской области бушуют лесные пожары, огонь подошел к селу Боброво под Северскодонецком (Северодонецком).



Пожар охватил более 310 гектаров. Есть угроза для села, так что оккупационная власть готовится объявить эвакуацию.

Еще один очаг зафиксирован в Новоайдарском округе на площади 16 гектаров, но там угрозы населенным пунктам нет. Об этом заявил так называемый «первый вице-премьер ЛНР» Юрий Говтвин.



Днем ранее на оккупированной Луганщине потушили 41 пожар. Выгорела территория общей площадью более 77 гектаров.



Как сообщалось, в оккупированном Мариуполе сегодня, 28 июля, вспыхнули июля сразу два крупных пожара.