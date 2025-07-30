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Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу

30 июля 2025, 18:08

Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу

Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу

На оккупированной территории Луганской области бушуют лесные пожары, огонь подошел к селу Боброво под Северскодонецком (Северодонецком).

Пожар охватил более 310 гектаров. Есть угроза для села, так что оккупационная власть готовится объявить эвакуацию.

Еще один очаг зафиксирован в Новоайдарском округе на площади 16 гектаров, но там угрозы населенным пунктам нет. Об этом заявил так называемый «первый вице-премьер ЛНР» Юрий Говтвин.

Днем ранее на оккупированной Луганщине потушили 41 пожар. Выгорела территория общей площадью более 77 гектаров.

Как сообщалось, в оккупированном Мариуполе сегодня, 28 июля, вспыхнули июля сразу два крупных пожара. 

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