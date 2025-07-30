МиГ-29 ВСУ уничтожил базу БПЛА РФ в Белгородской области ударом GBU-62

Момент удара по пункту операторов БПЛА.

Экипаж МиГ-29 Воздушных сил Украины точным ударом высокоточной авиабомбой GBU-62 JDAM-ER уничтожил пункт базирования российских операторов БПЛА, действовавших по Сумской области. Об этом сообщили пилоты в блоге «Соняшник».

Вид на разрушенную базу операторов БПЛА после сброса GBU-62.

На видео видно, как после сброса боеприпаса здание полностью разрушено. По данным проекта War Archive, локация удара установлена — село Репяховка Белгородской области РФ.

Место «прилета» по операторам БПЛА россиян село Репяховка Белгородской области.

«Уверен, что невозможно спрятаться в пределах 30 км от линии боевого соприкосновения. Каждое движение, будь то работа или поход в туалет — фиксируется посекундно», — отметил автор блога.



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