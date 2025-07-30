На захваченной части Луганщины зафиксирован массовый мор рыбы

На ВОТ Луганщины сообщают об ухудшении экологии. Фото: соцсети

Жители оккупированной части Луганской области сообщают о массовой гибели рыб в так называемом «Луганском море». Специалисты назвали предположительную причину. Об этом передают местные телеграм-каналы.



В частности, мертвую рыбу выбросило на берег.



По предварительной информации, причиной мора рыбы мог быть сброс неизвестных веществ.



Стоит отметить, что ранее жители жаловались на плохое состояние водохранилища. По их словам, оно давно нуждалось в очистке.



В свою очередь эксперты заявили, что гибель рыбы произошла из-за сильной жары и, как следствие, нехватки кислорода в воде. Специалисты будут брать пробы воды, грунта со дна и самой погибшей рыбы для лабораторных исследований.



Ранее мы писали, что оккупационные власти утверждают, что объем воды Старокрымского водохранилища Мариуполя составляет 11,5 млн кубометров. Однако председатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавил, что ситуация с водой в городе сложная.

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