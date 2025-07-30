РФ безуспешно атаковала у границы с Сумской областью — ISW

ВС РФ пытаются продвинуться вблизи границы Курской области, но безуспешно. Иллюстрация: ИИ

Российские войска 28–29 июля продолжали ограниченные наступательные действия в приграничных районах Курской области, но не добились продвижения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



По данным аналитиков, подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот) и 1427-го мотострелкового полка (сформированного в ходе мобилизации 2022 года) действуют вблизи населённых пунктов Тёткино и Новый Путь, юго-восточнее Глушково.

Отмечается, что Россия сохраняет активность на так называемой «Северной оси» — с целью создания буферных зон на севере Украины и выхода на расстояние артиллерийского удара по городу Сумы.

По состоянию на 16:00 30 июля, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают штурмы украинских позиций. С начала суток зафиксировано 121 боестолкновение.



На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак врага, ещё четыре боя продолжаются.