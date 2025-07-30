В Славянске изменили расписание движения троллейбуса в поселок Былбасовка

С четверга, 31 июля, изменено расписание движения на троллейбусном маршруте № 4 «Железнодорожный вокзал-Былбасовка». Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.



Как будут работать троллейбусы:



- Железнодорожный вокзал — 9:20, 17:10;



- Былбасовка — 6:23, 9:45, 17:40.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» сообщила об изменении движения поездов: «Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывестив укрытие. Утром ряд пригородных поездов отправляется по измененному маршруту. Пошли на это из соображений безопасности и ради возможности отремонтировать повреждения», — сказано в сообщении.

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