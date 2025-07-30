Трамп заявил, что украинцы могут остаться в США до конца войны

Украинцы могут остаться в США до конца войны. Фото: Эндрю Харник

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что украинцы, который сейчас проживают в Штатах из-за полномасштабной войны, смогут остаться в стране до окончания боевых действий. Соответствующее заявление опубликовал журналист DW в Х.



Один из журналистов спросил президента США, разрешит ли он украинцам остаться в стране до окончания широкомасштабного вторжения. Трамп ответил положительно.



«Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними», — сказал он.



Напомним, ранее Трамп озвучил ультиматум в адрес России, сначала установив срок в 50 дней, а затем сократив его до 10—12 дней, пригрозив ввести 100-процентные торговые пошлины в случае отсутствия прогресса.

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