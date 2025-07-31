Минобороны РФ объявило о захвате Часов Яра в Донецкой области: карта DeepState это не подтверждает

Военное ведомство России отрапортовало о захвате города Часов Яр в Донецкой области. Украинская сторона это не подтверждает

Министерство обороны России сегодня утром с пометкой «срочно» объявило о захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

«В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО РФ.

Украинская сторона пока это не комментирует. Карта DeepState на данный момент показывает, что южную часть города россияне не контролируют.

В то же время боец ВСУ и военный блогер под ником «Бахмутский демон» сегодня утром в своем телеграм-канале лаконично написал: «Часик. Ничего хорошего».

Позже он добавил: «Но часть Часика еще наша».