Минобороны РФ объявило о захвате Часов Яра в Донецкой области: карта DeepState это не подтверждает

Министерство обороны России сегодня утром с пометкой «срочно» объявило о захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.
«В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО РФ.
Украинская сторона пока это не комментирует. Карта DeepState на данный момент показывает, что южную часть города россияне не контролируют.
В то же время боец ВСУ и военный блогер под ником «Бахмутский демон» сегодня утром в своем телеграм-канале лаконично написал: «Часик. Ничего хорошего».
Позже он добавил: «Но часть Часика еще наша».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях