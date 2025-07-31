За прошедшие сутки армия РФ убила на Донетчине двух человек, еще десять травмировали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В результате российских обстрелов за сутки в Донецкой области погибли двое человек. Кроме того, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 30 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Софиевке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 10 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области 3382 человека, получили ранения — 7705. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в ночь на 31 июля войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. В результате прямого попадания по жилому дому разрушен подъезд. Известно о шести погибших и 52 пострадавших. Среди погибших — 6-летний ребенок.

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