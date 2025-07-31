Бойцу ВСУ сбросили с дрона электровелосипед для прорыва из окружения

Дрон доставляет электровелосипед украинскому военному, который пять дней держал оборону в окружении — уникальная эвакуационная операция Нацгвардии.

Уникальная история спасения украинского защитника, который пять дней один держал позицию под плотным вражеским огнем, стала известна благодаря бойцам 4 батальона оперативного назначения «Сила Свободы» НГУ.



По словам побратимов, боец был ранен и не мог самостоятельно покинуть позицию. Все вокруг контролировали российские силы, поэтому эвакуация традиционными методами была невозможной. Военные приняли нестандартное решение: доставить на позицию электровелосипед весом 42 кг, сбросив его с большого дрона.



«Настоящий герой, который держал позицию самостоятельно в полном окружении. Раненый, без возможности отойти - он не сдался. Мы снарядили дрон 42-килограммовым электровелосипедом и доставили его прямо на позицию. Он сел и начал прорываться», — сообщили в батальоне.



Боец сумел добраться до безопасной зоны на велосипеде, несмотря на ранения и угрозу обстрела. Этот случай стал примером невероятной выдержки, братства и изобретательности, с которой украинские воины ежедневно противостоят врагу.







В Нацгвардии отмечают: видео эвакуации уже стало символом непобедимого духа, веры в своих и силы взаимоподдержки.

Напомним, 63-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины обнародовала впечатляющее видео эвакуации раненого бойца под плотным огнем врага.