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Бойцу ВСУ сбросили с дрона электровелосипед для прорыва из окружения

31 июля 2025, 10:50

Бойцу ВСУ сбросили с дрона электровелосипед для прорыва из окружения

Дрон доставляет электровелосипед украинскому военному, который пять дней держал оборону в окружении — уникальная эвакуационная операция Нацгвардии. Дрон доставляет электровелосипед украинскому военному, который пять дней держал оборону в окружении — уникальная эвакуационная операция Нацгвардии.

Уникальная история спасения украинского защитника, который пять дней один держал позицию под плотным вражеским огнем, стала известна благодаря бойцам 4 батальона оперативного назначения «Сила Свободы» НГУ.

По словам побратимов, боец был ранен и не мог самостоятельно покинуть позицию. Все вокруг контролировали российские силы, поэтому эвакуация традиционными методами была невозможной. Военные приняли нестандартное решение: доставить на позицию электровелосипед весом 42 кг, сбросив его с большого дрона.

«Настоящий герой, который держал позицию самостоятельно в полном окружении. Раненый, без возможности отойти - он не сдался. Мы снарядили дрон 42-килограммовым электровелосипедом и доставили его прямо на позицию. Он сел и начал прорываться», — сообщили в батальоне.

Боец сумел добраться до безопасной зоны на велосипеде, несмотря на ранения и угрозу обстрела. Этот случай стал примером невероятной выдержки, братства и изобретательности, с которой украинские воины ежедневно противостоят врагу.



В Нацгвардии отмечают: видео эвакуации уже стало символом непобедимого духа, веры в своих и силы взаимоподдержки.

Напомним, 63-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины обнародовала впечатляющее видео эвакуации раненого бойца под плотным огнем врага.

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