В Краматорском районе Донетчины утонул человек

В среду, 31 июля, в поселке Шабельковка Краматорского района Донецкой области произошло ЧП. Спасатели извлекли тело утопленника из местного водоема. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве уточнили, что причины и обстоятельства происшествия выясняют соответствующие специалисты.



В Донецкой области в настоящее время отсутствуют официально разрешенные места для купания, а отдых на воде — запрещен. Это связано с высоким риском из-за наличия взрывоопасных предметов в водоемах.



Правила поведения вблизи воды:



- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;



- не заходить в воду на незнакомых и непроверенных участках;



- не оставлять детей без присмотра;



- не нырять.



Ранее мы писали, что в селе Александровка Краматорского района Донецкой области 30 июля мужчину обнаружили в реке погибшим.

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