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«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе

31 июля 2025, 13:45

«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе

Территория, где зафиксировано размещение РЛС 55Ж6У «Небо». Территория, где зафиксировано размещение РЛС 55Ж6У «Небо».

Сопротивление украинцев и крымских татар «АТЕШ» выявило отдельную радиолокационную роту оккупантов в районе Фиолент (Севастополь). Это стратегически важный элемент эшелонированной системы ПВО РФ, контролирующий воздушное пространство над западной частью Крыма.

Территория, где было обнаружено размещение РЛС 55Ж6У «Небо».

Агенты зафиксировали размещение РЛС 55Ж6У «Небо» — дальнодействующей станции, способной отслеживать как аэродинамические, так и баллистические цели. Также обнаружена антенна радиорелейной связи, обеспечивающая координацию между объектами ПВО и командными пунктами.

Объект играет ключевую роль в координации обороны Крыма. Вся разведданная информация уже передана Силам обороны Украины.

Ранее сообщалось, что агент движения «АТЕШ» помог Силам обороны Украины уничтожить расчёт РСЗО «Град».

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