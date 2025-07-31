Рада вернула независимость НАБУ и САП после протестов и давления Запада

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №13533, который восстанавливает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За инициативу проголосовал 331 народный депутат.



Документ закрепляет процессуальную независимость руководства САП от Генеральной прокуратуры, а также уточняет полномочия и подчиненность детективов НАБУ. В частности, они обязаны выполнять указания исключительно прокуроров САП, а оперативную и техническую деятельность осуществляют по поручению детективов НАБУ или прокуроров САП.



Согласно закону, именно прокурор САП, а не генпрокурор, получает право передавать уголовные производства детективам НАБУ. Также возвращается норма, согласно которой директор НАБУ по согласованию с САП может направить детективов расследовать дела, ранее находившиеся в ведении других органов, — без необходимости получения одобрения от генпрокурора.



Принятие закона стало реакцией на предыдущие изменения от 22 июля, когда Верховная Рада утвердила законопроект №12414, расширив полномочия генпрокурора. Тогда ему было предоставлено право контролировать САП, давать указания НАБУ, забирать дела и передавать их другим органам. Закон в сжатые сроки подписал президент Владимир Зеленский.



Однако уже 23 июля, после масштабных протестов и обеспокоенности международных партнеров, президент пообещал внести новый законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка и отсутствие российского вмешательства в деятельность органов правопорядка».



Представители Евросоюза 24 июля сообщили по дипломатическим каналам правительству нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Киеву.



С 22 июля в Киеве и других городах ежедневно проходили массовые протесты. В первый день акции возле Театра имени Ивана Франко собрались более 5,8 тыс. человек, во второй день — более 9,5 тыс., в третий — свыше 4,1 тыс. Митинги продолжались до конца месяца.



31 июля очередная акция в поддержку независимости НАБУ и САП состоялась в Мариинском парке у здания парламента.





