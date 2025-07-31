В Константиновке под обстрел попал 14-этажный дом: спасатели показали последствия атаки

В среду, 30 июля, в городе Константиновка Донецкой области в результате российского обстрела был поврежден 14-этажный жилой дом.
По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), загорелись балконы со второго по восьмой этажи, а также одна квартира.
Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров, отметили в ГСЧС.
Кроме того, в результате обстрелов вспыхнули три частных дома и хозяйственное сооружение.
Пострадали трое местных жителей.
Спасатели потушили огонь на общей площади 200 кв. метров.
Напомним, утром 31 июля город Константиновка Краматорского района Донецкой области подвергся трем российским обстрелам. В результате были повреждены дома и грузовик.
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