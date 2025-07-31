В Константиновке под обстрел попал 14-этажный дом: спасатели показали последствия атаки

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела в Константиновке 30 июля. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В среду, 30 июля, в городе Константиновка Донецкой области в результате российского обстрела был поврежден 14-этажный жилой дом.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), загорелись балконы со второго по восьмой этажи, а также одна квартира.

Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров, отметили в ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрелов вспыхнули три частных дома и хозяйственное сооружение.

Пострадали трое местных жителей.

Спасатели потушили огонь на общей площади 200 кв. метров.

Напомним, утром 31 июля город Константиновка Краматорского района Донецкой области подвергся трем российским обстрелам. В результате были повреждены дома и грузовик.