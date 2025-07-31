Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма

31 июля 2025, 14:24

Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма

Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма

В Краматорске днем 31 июля прогремел взрыв. Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», произошел обстрел. В результате видно задымление в районе центра города. 

Очевидцы сообщают, что в районе «прилета» улицы заполнила смесь пыли и дыма.

Подробности уточняются.

Напомним, утром 31 июля город Константиновка Донецкой области подвергся трем российским обстрелам. В результате были повреждены дома и грузовик. В среду, 30 июля, в городе в результате российского обстрела был поврежден 14-этажный жилой дом.

ТЕГИ

Места
Краматорск
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
21:31
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга
21:23
Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
10:29
«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод
20:14
В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов
16:36
В оккупированном Мариуполе подсчитали бездомных собак
15:46
На оккупированной Донетчине возникли перебои в мобильной связи из-за атаки беспилотников
14:36
В Донецке — сильное задымление: горят гаражи
12:20
Налет дронов на Донецк: поврежден бизнес-центр Ахметова
все новости
15:21
Во время ночного удара по Киеву пострадала киностудия, где создавалась «Симфония Донбасса»
15:15
Ряд нефтезаводов Индии приостановил закупку нефти из РФ после предупреждения Трампа — Reuters
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:41
Массированный удар по Киеву: возросло количество жертв и пострадавших
14:30
В Константиновке под обстрел попал 14-этажный дом: спасатели показали последствия атаки
14:24
Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
13:29
Рада вернула независимость НАБУ и САП после протестов и давления Запада
13:15
В ВСУ опровергли захват Часов Яра российскими войсками
13:05
В Краматорском районе Донетчины утонул человек
12:55
ВСУ опровергли захват Каменского на Запорожье
12:38
Окружение Покровска, Константиновки и Купянска может стать реальной угрозой в ближайшие недели — CNN
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:51
Беспилотники атаковали военный радиозавод в российской Пензе
11:38
ПВО сбила 288 БПЛА и три крылатые ракеты
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
11:22
Россияне ночью запустили по Украине более 300 дронов и 8 ракет — Зеленский
11:19
Войска РФ трижды обстреляли Константиновку утром 31 июля: есть повреждения
10:50
Бойцу ВСУ сбросили с дрона электровелосипед для прорыва из окружения
все новости
ВИДЕО
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
31 июля, 14:00
В российской Пензе дроны атаковали военный радиозавод. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали военный радиозавод в российской Пензе
31 июля, 11:51
Дрон доставляет электровелосипед украинскому военному, который пять дней держал оборону в окружении — уникальная эвакуационная операция Нацгвардии. Бойцу ВСУ сбросили с дрона электровелосипед для прорыва из окружения
31 июля, 10:50
Последствия ночной атаки российских войск на Киев. Фото: МВД Украины Россия нанесла удар по Киеву: известно о шести погибших, среди них — ребенок
31 июля, 08:58
Экипаж «Белый ангел» сбил российский дрон во время эвакуации из Покровска Экипаж «Белый ангел» сбил российский дрон во время эвакуации из Покровска
30 июля, 20:41
Момент удара по пункту операторов БПЛА. МиГ-29 ВСУ уничтожил базу БПЛА РФ в Белгородской области ударом GBU-62
30 июля, 18:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор