Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма

В Краматорске днем 31 июля прогремел взрыв. Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», произошел обстрел. В результате видно задымление в районе центра города.

Очевидцы сообщают, что в районе «прилета» улицы заполнила смесь пыли и дыма.

Подробности уточняются.

Напомним, утром 31 июля город Константиновка Донецкой области подвергся трем российским обстрелам. В результате были повреждены дома и грузовик. В среду, 30 июля, в городе в результате российского обстрела был поврежден 14-этажный жилой дом.