Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая

Депутат-коллаборант незаконно передал в РФ урожай фермеров.

На оккупированной территории Запорожской области депутат Каменско-Днепровского горсовета от ОПЗЖ передал в Россию почти 24 тысячи тонн сельхозпродукции. Убытки оцениваются более чем в 56 млн грн, сообщает Офис Генпрокурора.



По данным следствия, летом 2022 года подозреваемый, ранее занимавший руководящую должность в местном фермерском хозяйстве, воспользовался временной оккупацией и без ведома владельца передал урожай со складов предприятия в Каменке-Днепровской представителям оккупационной администрации РФ.



Прокуроры сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины — коллаборационная деятельность и растрата имущества в условиях военного положения. Расследование продолжается.