Ряд нефтезаводов Индии приостановил закупку нефти из РФ после предупреждения Трампа — Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания связывают это с тем, что в этом месяце скидки на российские сорта стали меньше, а президент США Дональд Трамп предостерег от покупки нефти у Москвы.

Закупки прекратили компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, сообщили Reuters четыре источника.

По словам источников, российскую нефть заместили в основном ближневосточными сортами и нефтью из Западной Африки.

И хотя крупнейшими покупателями российской нефти в Индии являются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, именно государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн баррелей в день, отмечает агентство.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой морем.

Напомним, Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не достигнет масштабного мирного соглашения с Украиной.

Накануне президент США пообещал оштрафовать Индию за покупку нефти и оружия из России.