«Власти» оккупированной Луганщины пообещали подготовить дома к отопительному сезону, но не уточнили детали

Так называемый «министр строительства и ЖКХ ЛНР» Игорь Жарков заявил, что в четырех городах захваченного региона будет отопление. Речь идет о Рубежном, Кременной, Северскодонецке и Лисичанске.



«Около 1,5 тыс. жилых домов в Рубежном, Кременной, Северскодонецке и Лисичанске будут подготовлены к предстоящему отопительному периоду. Почему не все готовим? Потому что там люди не везде проживают. Там работы еще более сложные, потому что зона пока относительно спокойная», — заявил он.



Фейковый министр сообщил, что специалисты восстанавливают тепловой контур в домах.



Стоит уточнить, что критическая инфраструктура этих городов в подавляющем большинстве разрушена.



Ранее мы писали, что оккупационные власти Донецка признали аварийными 13 км городского водопровода и почти 1 км канализационных коллекторов.

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