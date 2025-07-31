Россия ударила по центру Краматорска: что известно

По меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения в результате российского удара по Краматорску днем 31 июля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, российские войска нанесли прицельный удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего половина здания разрушена до основания.



Среди 11 пострадавших один человек находится в тяжёлом состоянии. На месте трагедии работают все ответственные службы, оказывая помощь и разбирая завалы.

Как сообщалось, в Краматорске днем 31 июля прогремел взрыв. В результате видно задымление в районе центра города.