Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов

31 июля 2025, 16:37

С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов

В оккупированном Донецке с 1 августа вырастет стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах В оккупированном Донецке с 1 августа вырастет стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Проезд в автобусных маршрутах №23 и 24б в оккупированном Донецке повысится с 1 августа до 40 рублей. Об этом оккупационному изданию ДАН рассказали в пресс-службе «министерства транспорта ДНР».

«Те межмуниципальные маршруты, где объявили об увеличении стоимости проезда, работают по нерегулируемому тарифу на перевозки пассажиров. В связи с увеличением затрат на обслуживание, в том числе на безопасность пассажиров, перевозчики данных маршрутов приняли решение поднять оплату за проезд, уведомили о своем решении все заинтересованные стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что повышение проезда затронет маршруты №23 и 24б, которые объединяют Донецк с Червоногвардейским районом Макеевки.

По такой же причине ранее стоимость проезда была увеличена на межмуниципальных автобусах №19 и 19а.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Автобусы Повышение стоимость проезда Оккупированная территория Донецк
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
21:31
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга
21:23
Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
10:29
«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод
20:14
В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов
16:36
В оккупированном Мариуполе подсчитали бездомных собак
все новости
19:14
Нацгвардеец-шпион: в Запорожье разоблачили агента российских спецслужб
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
18:36
ВСУ и DeepState опровергли информацию о захвате Часов Яра
18:28
Реактивные «Шахеды» не являются неуязвимым оружием — Игнат
17:37
В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
17:02
Военные из Северскодонецкой громады получили 180 тысяч гривен во время отпуска
16:43
Патрульные Киева показали кадры первых минут после удара РФ
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
16:10
«Власти» оккупированной Луганщины пообещали подготовить дома к отопительному сезону, но не уточнили детали
16:08
Россия ударила по центру Краматорска: что известно
16:03
Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен
15:21
Во время ночного удара по Киеву пострадала киностудия, где создавалась «Симфония Донбасса»
15:15
Ряд нефтезаводов Индии приостановил закупку нефти из РФ после предупреждения Трампа — Reuters
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:41
Массированный удар по Киеву: возросло количество жертв и пострадавших
14:30
В Константиновке под обстрел попал 14-этажный дом: спасатели показали последствия атаки
14:24
Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
все новости
ВИДЕО
Осужденный за коллаборационизм. 12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
31 июля, 19:00
В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги
31 июля, 17:37
Первые кадры с места удара по многоэтажкам Киева. Патрульные Киева показали кадры первых минут после удара РФ
31 июля, 16:43
Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен
31 июля, 16:03
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
31 июля, 14:00
В российской Пензе дроны атаковали военный радиозавод. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали военный радиозавод в российской Пензе
31 июля, 11:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор