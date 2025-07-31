С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов

В оккупированном Донецке с 1 августа вырастет стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Проезд в автобусных маршрутах №23 и 24б в оккупированном Донецке повысится с 1 августа до 40 рублей. Об этом оккупационному изданию ДАН рассказали в пресс-службе «министерства транспорта ДНР».

«Те межмуниципальные маршруты, где объявили об увеличении стоимости проезда, работают по нерегулируемому тарифу на перевозки пассажиров. В связи с увеличением затрат на обслуживание, в том числе на безопасность пассажиров, перевозчики данных маршрутов приняли решение поднять оплату за проезд, уведомили о своем решении все заинтересованные стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что повышение проезда затронет маршруты №23 и 24б, которые объединяют Донецк с Червоногвардейским районом Макеевки.

По такой же причине ранее стоимость проезда была увеличена на межмуниципальных автобусах №19 и 19а.