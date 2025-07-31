С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов

Проезд в автобусных маршрутах №23 и 24б в оккупированном Донецке повысится с 1 августа до 40 рублей. Об этом оккупационному изданию ДАН рассказали в пресс-службе «министерства транспорта ДНР».
«Те межмуниципальные маршруты, где объявили об увеличении стоимости проезда, работают по нерегулируемому тарифу на перевозки пассажиров. В связи с увеличением затрат на обслуживание, в том числе на безопасность пассажиров, перевозчики данных маршрутов приняли решение поднять оплату за проезд, уведомили о своем решении все заинтересованные стороны», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что повышение проезда затронет маршруты №23 и 24б, которые объединяют Донецк с Червоногвардейским районом Макеевки.
По такой же причине ранее стоимость проезда была увеличена на межмуниципальных автобусах №19 и 19а.
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