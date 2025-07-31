Военные из Северскодонецкой громады получили 180 тысяч гривен во время отпуска

Шестеро военнослужащих из Северскодонецкой громады получили денежную помощь во время ежегодного отпуска на общую сумму 180 000 гривен.



Как сообщила Луганская областная военная администрация, в Северскодонецкой городской военной администрации внедрена новая программа поддержки для военнослужащих на период отпуска. Принять участие в инициативе могут все защитники — жители громады, которые на момент отпуска проходят службу в Силах обороны Украины.

Размер помощи составляет до 30 000 гривен на одного военнослужащего и не более 75 000 гривен на семью. Поддержка осуществляется в рамках Комплексной программы поддержки защитников, защитниц и членов их семей на 2025 год, говорится в сообщении Луганской ОВА.

Напомним, Управление по вопросам ветеранской политики Луганской ОВА сделало акцент на поддержке и сопровождении ветеранов и демобилизованных.