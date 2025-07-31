В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки на столицу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.



В знак скорби флаги на всех коммунальных учреждениях будут приспущены. Также городские власти рекомендуют приспустить государственные флаги на зданиях, находящихся в государственной и частной собственности.



В день траура по погибшим в Киеве запрещено проведение любых развлекательных мероприятий, говорится в сообщении. На момент публикации число погибших возросло до двенадцати.

Напомним, минувшей ночью жители Киева пережили очередной обстрел ракетами и дронами.