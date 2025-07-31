Реактивные «Шахеды» не являются неуязвимым оружием — Игнат

Ударный БПЛА с реактивным двигателем, подобный тем, что применяются РФ для атак на территорию Украины. Иллюстрация: ИИ.

Реактивные дроны-камикадзе «Шахед», о которых британская BBC писала как о «неперехватываемых», на самом деле не являются неуязвимыми. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.



«Прошу не распространять фейки: даже в BBC нет слов о том, что их невозможно сбить», — подчеркнул Игнат.



К его словам присоединился специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов, отметив, что даже реактивный «Шахед» — не «вундерваффе».



«У нас есть, чем по нему работать. Сбивали и будем сбивать», — добавил он.



По словам экспертов, Украина уже сейчас эффективно применяет средства ПВО, такие как ЗУ-23-2, Gepard, ЗРК «Стріла-10», «Бук» и NASAMS, способные сбивать цели на скорости до и выше 500 км/ч. Также украинская ПВО регулярно перехватывает баллистические ракеты — гораздо более сложные цели.



Бескрестнов также подчеркнул необходимость заранее готовить дешевые и массовые способы противодействия в случае увеличения числа подобных дронов.