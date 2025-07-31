ВСУ и DeepState опровергли информацию о захвате Часов Яра

Утром, 31 июля, Минобороны РФ с пометкой «срочно» объявило о якобы полном захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Эту информацию опровергли как украинские военные, так и аналитики проекта DeepState.



По их данным, российские войска не контролируют Часов Яр, а лишь провели очередную акцию так называемой «флаговтыки» — установки флагов в тылу украинской обороны без фактического контроля над территорией.

Источник: DeepState



Сегодня в сети появилось видео, на котором российские военнослужащие устанавливают флаги в микрорайонах Шевченко и у здания цеха №2. Однако, как утверждают украинские источники, противник не удерживает ни эти районы, ни сам город.



За последние два месяца российские силы лишь незначительно продвинулись с северо-востока и востока в сторону микрорайона Шевченко. Остальные действия, по утверждению украинских бойцов, — это ночные проникновения в тыл с целью установки флагов, которые потом демонстрируются как «завоевания».



Большинство участников таких акций, по словам DeepState, уже ликвидированы — эти операции, как правило, являются «в одну сторону». В ранней публикации аналитики писали, что за подобные вылазки российским солдатам обещают оплачиваемый отпуск, на что многие соглашаются.



Офицеры и бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, удерживающие наиболее сложный участок обороны, подтверждают, что Часов Яр остается под контролем украинских Сил обороны, говорится в сообщении DeepState.