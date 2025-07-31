12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм

56-летнего Константина Руденко, который во время оккупации Скадовска возглавил созданную захватчиками «городскую больницу», заочно приговорили к 12 годам заключения. Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления.
По данным сопротивления, после прихода российских войск он:
Суд признал Руденко виновным по статье о коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Приговор вынес Великоалександровский районный суд.
«Измена присяге врача — это двойная измена», — подчеркнули в ЦНС.
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