12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм

Осужденный за коллаборационизм.

56-летнего Константина Руденко, который во время оккупации Скадовска возглавил созданную захватчиками «городскую больницу», заочно приговорили к 12 годам заключения. Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления.

По данным сопротивления, после прихода российских войск он:

занял должность руководителя в нелегальном медучреждении;

угрожал украинским медикам, отказывавшимся сотрудничать;

передавал оккупантам информацию о подчинённых.

Суд признал Руденко виновным по статье о коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Приговор вынес Великоалександровский районный суд.



«Измена присяге врача — это двойная измена», — подчеркнули в ЦНС.