Нацгвардеец-шпион: в Запорожье разоблачили агента российских спецслужб

Служба безопасности Украины разоблачила очередного агента российских спецслужб. По оперативным данным, задержанный — мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной гвардии, размещенной в Запорожье. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По информации следствия, он собирал и передавал представителям ФСБ РФ разведданные о стратегически важном оборонном предприятии в Днепропетровской области. Этот объект специализируется на производстве взрывчатых веществ и различных видов боеприпасов. Также агент сообщал врагу информацию о воинской части Нацгвардии, которая обеспечивает охрану указанного объекта.

ФОТО Службы безопасности Украины

Установлено, что фигурант самостоятельно вышел на связь с ФСБ и предложил им сотрудничество за денежное вознаграждение. До мобилизации он работал на этом же предприятии, что и обеспечило ему доступ к конфиденциальной информации.

Оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность и совместно с Нацгвардией провели задержание.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила двух агентов российской военной разведки (ГРУ) в рядах Сил обороны Украины.