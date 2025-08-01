Ночью ударные беспилотники армии РФ атаковали Славянск: есть разрушения

В ночь на 1 августа город Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся воздушной атаке со стороны российских оккупационных войск. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Отмечается что город атаковали ударные беспилотники «Герань-2».
«Попадание в центральную часть [города], по улице Ярослава Мудрого, и в промзону», — говорится в сообщении.
По словам Ляха, повреждены здания медицинских учреждений, многоэтажки.
Обошлось без пострадавших, отметил он.
Местные жители в пабликах опубликовали видео налёта российских беспилотников на город.
По свидетельствам очевидцев, в городе прогремели не менее восьми взрывов.
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