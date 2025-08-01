В Ростовской области РФ ночью гремели взрывы: сообщают об атаках БПЛА

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Город Таганрог Ростовской области России ночью атаковали беспилотники. В пабликах местные жители сообщали, что слышали около 10 взрывов. По словам местных, к отражению атаки БПЛА были подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты. Об этом написало издание Baza.

В селе Новобессергеневка под Таганрогом ночью от обломков БПЛА загорелся частный жилой дом, сообщили местные жители.

По их данным, пожар возник в доме на улице Энгельса, сгорела крыша, сейчас возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Минобороны России сообщило о 12 сбитых за ночь беспилотниках над Ростовской областью и об одном — над Азовским морем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале написал об атаках на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы.

Слюсарь сообщил, что никто не пострадал, но в результате атак есть повреждения. По его словам, в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА.

В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, добавил он.