В Краматорске число погибших после вчерашней атаки увеличилось до трех — ГВА

Число жертв в результате российского удара по центру Краматорска днем 31 июля увеличилось до трех — от полученных ранений в больнице скончалась женщина 1970 года рождения.
Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают все соответствующие службы, отметил он.
Напомним, российские войска днем 31 августа нанесли прицельный удар по пятиэтажному жилому дому в центре Краматорска Донецкой области, в результате чего половина здания разрушена до основания. Сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.
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