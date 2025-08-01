Харьковщина: обстрелы Купянска и Балаклеи — разрушена инфраструктура, погиб человек

В течение суток российские военные наносили удары по Харьковскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения враг применял управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и беспилотники. В результате атак повреждена и разрушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В Купянске и населенных пунктах Купянского района в результате обстрелов пострадали два местных жителя. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако утром скончался от травм, несовместимых с жизнью. Еще один пострадавший — 54-летний житель Купянска — получил ранения в результате взрыва.

Под обстрел попали жилые дома, электроподстанция и складские помещения. В селе Русская Лозовая вражеский дрон атаковал частный дом, который после удара загорелся. Обошлось без пострадавших.

Ночью российские силы направили беспилотник на город Балаклея. В результате удара повреждено предприятие и неработающий элеватор. Произошел пожар в складском помещении.

Последствия российского обстрела Харьковщины. ФОТО: Полиция Харьковской области

Напомним, Россия не прекращает наносить массированные атаки по Украинским городам. В ночь на 1 августа город Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся воздушной атаке со стороны российских оккупационных войск. Город атаковали ударные беспилотники «Герань-2».