В июле ВСУ уничтожили рекордное количество БПЛА РФ

ПВО уничтожила рекордное количество БПЛА в июле. Иллюстрация: создано с помощью ИИ

В июле 2025 года армия РФ понесла существенные потери на фронте. По данным аналитического проекта OsintFlow+, который использует сводки Генштаба ВСУ и открытую статистику Russian Casualties, в течение месяца украинские силы уничтожили не менее 6 117 российских беспилотников — это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения.



В целом потери личного состава армии РФ за месяц составляют не менее 33 220 человек. В технике враг потерял, в частности, 85 танков и 140 боевых бронированных машин.

Также уничтожено 1 190 артиллерийских систем, 24 реактивные системы залпового огня, 3 198 единиц автомобильной техники, 14 единиц специальной техники, 13 средств противовоздушной обороны, один самолет и 115 крылатых ракет.



По отдельной сводке Командования Сил безопасности и обороны Украины, общее количество пораженных или уничтоженных целей в июле (1-31.07) составляет 23 433, из которых 5 134 — это личный состав противника.

В ночь на 1 августа (с 21:30 31 июля) противник атаковал Украину 72 ударными БПЛА. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 средствами ПВО было сбито 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.