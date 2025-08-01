Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В июле ВСУ уничтожили рекордное количество БПЛА РФ

01 августа 2025, 10:40

В июле ВСУ уничтожили рекордное количество БПЛА РФ

ПВО уничтожила рекордное количество БПЛА в июле. Иллюстрация: создано с помощью ИИ ПВО уничтожила рекордное количество БПЛА в июле. Иллюстрация: создано с помощью ИИ

В июле 2025 года армия РФ понесла существенные потери на фронте. По данным аналитического проекта OsintFlow+, который использует сводки Генштаба ВСУ и открытую статистику Russian Casualties, в течение месяца украинские силы уничтожили не менее 6 117 российских беспилотников — это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения.

В целом потери личного состава армии РФ за месяц составляют не менее 33 220 человек. В технике враг потерял, в частности, 85 танков и 140 боевых бронированных машин.

Также уничтожено 1 190 артиллерийских систем, 24 реактивные системы залпового огня, 3 198 единиц автомобильной техники, 14 единиц специальной техники, 13 средств противовоздушной обороны, один самолет и 115 крылатых ракет.

По отдельной сводке Командования Сил безопасности и обороны Украины, общее количество пораженных или уничтоженных целей в июле (1-31.07) составляет 23 433, из которых 5 134 — это личный состав противника.

В ночь на 1 августа (с 21:30 31 июля) противник атаковал Украину 72 ударными БПЛА. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 средствами ПВО было сбито 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
ПВО Украины Уничтоженные Шахеды за июль сбитые БПЛА за месяц
Организации
Генштаб ВСУ Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
21:31
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга
21:23
Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
10:29
«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод
20:14
В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов
16:36
В оккупированном Мариуполе подсчитали бездомных собак
все новости
11:40
В Краматорске прогремел взрыв: часть города осталась без света
11:21
Ранены волонтер и мирные жители: Покровская громада подверглась четырем обстрелам за день
10:40
В июле ВСУ уничтожили рекордное количество БПЛА РФ
10:22
Харьковщина: обстрелы Купянска и Балаклеи — разрушена инфраструктура, погиб человек
10:22
В Краматорске число погибших после вчерашней атаки увеличилось до трех — ГВА
09:27
Покровск под контролем ВСУ: попытки прорыва оккупантов остаются безуспешными
09:27
В Ростовской области РФ ночью гремели взрывы: сообщают об атаках БПЛА
08:43
Ночью ударные беспилотники армии РФ атаковали Славянск: есть разрушения
08:26
Спецпосланник Трампа направляется в Москву для встречи с Путиным
07:43
Тела еще одиннадцати погибших извлечены из-под завалов в Киеве
23:10
Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл «Бешикташ» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
22:19
Количество погибших в Киеве от российского удара возросло до 16 — среди них двое детей
21:19
24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре
19:54
Трамп потребовал мира между Россией и Украиной до 8 августа
19:14
Нацгвардеец-шпион: в Запорожье разоблачили агента российских спецслужб
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
18:36
ВСУ и DeepState опровергли информацию о захвате Часов Яра
18:28
Реактивные «Шахеды» не являются неуязвимым оружием — Игнат
17:37
В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
все новости
ВИДЕО
Ранены волонтер и мирные жители: Покровская громада подверглась четырем обстрелам за день Ранены волонтер и мирные жители: Покровская громада подверглась четырем обстрелам за день
01 августа, 11:21
Покровск под контролем ВСУ: попытки прорыва оккупантов остаются безуспешными Покровск под контролем ВСУ: попытки прорыва оккупантов остаются безуспешными
01 августа, 09:27
Иллюстративное фото В Ростовской области РФ ночью гремели взрывы: сообщают об атаках БПЛА
01 августа, 09:27
Последствия ночного обстрела Славянска российскими беспилотниками. Фото: ГВА Ночью ударные беспилотники армии РФ атаковали Славянск: есть разрушения
01 августа, 08:43
Количество погибших в Киеве от российского удара возросло до 16 — среди них двое детей Количество погибших в Киеве от российского удара возросло до 16 — среди них двое детей
31 июля, 22:19
24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре 24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре
31 июля, 21:19

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор