Ранены волонтер и мирные жители: Покровская громада подверглась четырем обстрелам за день

В течение истекших суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли Покровскую громаду. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Покровской городской военной администрации.



Около 06:00, 31 июля, под обстрел (тип вооружения уточняется) попал частный сектор в восточной части Покровска. В результате ранения получили двое мирных жителей: мужчина 1957 года рождения — осколочное ранение брюшной полости; женщина 1950 года рождения — осколочные ранения правой кисти и правой молочной железы.



В это же время армия РФ обстреляла северо-восточную часть города, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.



В 11:00 зафиксирован обстрел центральной части Покровска. Пострадали двое мирных граждан: женщина 1960 года рождения — множественные осколочные ранения правой руки, ноги и туловища, травматическая ампутация нижней трети правого предплечья; мужчина 1956 года рождения — осколочное ранение левой голени.



Около 12:00 центральная часть города снова подверглась атаке. Ранен один гражданский (данные уточняются).



В 14:00 обстрелу подверглась юго-западная часть Покровска. Пострадал мужчина 1979 года рождения — у него диагностирован открытый перелом ноги. Также сообщается, что во время пребывания в Покровской громаде на выезде из города Родинское получил ранение волонтер — мужчина 1969 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу города Павлоград. Поврежден автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon.



Кроме того, стало известно, что вечером 30 июля около 20:00 был совершен обстрел северо-восточной части Покровска. В результате атаки погибли два мирных жителя: женщина 1970 года рождения; мужчина (данные уточняются). Поврежден многоквартирный дом.



Покровская военная администрация обратилась к жителям громады с призывом как можно скорее эвакуироваться: «В связи с ухудшением ситуации с безопасностью настаиваем на важности своевременной эвакуации. Эвакуационные составы отправляются со станции Павлоград І».



Для регистрации на эвакуацию доступны следующие номера: контакт-центр Покровской МВА: 0-800-300-101; областная горячая линия по вопросам эвакуации: 0800-500-121; горячая линия подразделения полиции «Белый ангел»: 066-561-91-02, говорится в сообщении.

Напомним, города Донецкой области находятся под постоянным прицельным огнем РФ. Российские войска днем 31 августа нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в центре Краматорска. Погибли трое мирных жителей и 11 ранены.